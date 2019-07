Aggressione al Pronto Soccorso, convalidato l'arresto

Il Giudice Monocratico ha convalidato l’arresto per il 48enne che lunedì mattina ha dato in escandescenze al Pronto Soccorso di Rimini. Allertati dal personale, sono intervenuti prima una guardia giurata, poi un agente del posto di polizia dell’ospedale: il 48enne prima ha inveito contro di loro brandendo un collo di bottiglia, poi li ha aggrediti fisicamente. Nel frattempo, sono stati allertati gli agenti delle Volanti della questura che sono intervenuti bloccando l’uomo e portandolo in Questura dove è stato arrestato. Nello specifico, il 48enne ha causato al poliziotto una frattura costale con prognosi di almeno 14 giorni e alla guardia giurata una contusione alla spalla.

Il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere. La difesa ha chiesto il termine a difesa per la celebrazione del giudizio direttissimo che é stato fissato per il 10 settembre. L’uomo è difeso d’ufficio dall’avvocato Gordana Pasini. Della vicenda si è occupato il PM Davide Ercolani.