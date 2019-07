Acqua rossa, non bella ma senza conseguenze. La spiegazione del fenomeno

Nessuna criticità per le acque di balneazione del litorale riminese. E’ quanto emerge dal bollettino Arpae relativo al sesto campionamento programmato nei mesi estivi. Intanto a Rimini continua a tenere banco la presenza della microalga che colora il mare di rosso-marrone. Si tratta, spiega Carla Rita Ferrari

Responsabile della Struttura Oceanografica Daphne, della Fibrocapsa japonica, appartenente alla famiglia delle Raphydophyceae, che vive in acque marine costiere poco profonde. Nei mari italiani è stata introdotta attraverso le acque di zavorra dei mercantili provenienti da mari extramediterranei. Sul litorale romagnolo ha fatto la sua comparsa nel 1988. Le fioriture (presenza di decine di milioni di microalghe per litro) colorano le acque di rosso-marrone, si manifestano nei mesi estivi (luglio e agosto) interessando i primi 300 metri della battigia. Le condizioni ideali per il suo sviluppo sono le elevate temperature dell’acqua (25-27°C) e il mare calmo. L’acqua si colora in poche ore a seguito del proliferare delle microalghe ma è sufficiente una mareggiata per disperdere il fenomeno. Solitamente la colorazione rossastra diventa più evidente verso mezzogiorno e permane fino al tardo pomeriggio/sera spostandosi in con i venti e le correnti. Spesso il fenomeno si manifesta a giorni alterni ed ha una durata di una o due settimane. Va rilevato comunque che, effetto estetico a parte, non ci sono problemi di tossicità né effetti dannosi per l’ecosistema ambientale. Gli unici inconvenienti sono sono legati all’incremento della viscosità dell’acqua causata dalla rottura delle microalghe che contengono microinvolucri con sostanze oleose.