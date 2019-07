A.s.d. Santarcangiolese: riconfermato Luca Adduocchio

Comincia a delinearsi il roster dell’A.s.d. Santarcangiolese. È tra i riconfermati anche Luca Adduocchio. Il playmaker classe 1998 vestirà la maglia gialloblu anche per la prossima stagione. Ecco le parole di Adduocchio:

Luca com’è nata da parte tua e da quella della società la riconferma?

“Dopo la cena di fine stagione il direttore sportivo Simone Stargiotti mi ha contattato e nel giro di pochi giorni mi sono visto con la dirigenza che mi ha chiesto se volevo rimanere anche nella stagione successiva. Io ho accettato senza pensarci perché, anche se ero arrivato solo a Gennaio nella scorsa stagione, mi sono inserito subito in questo gruppo fantastico. Non nego che per me Santarcangelo era la prima scelta.”

Parliamo ora dei tuoi obiettivi. Cosa ti aspetti dalla nuova stagione?

“Il primo obiettivo è fare parte di questa squadra a pieno cercando di ricreare con l’aiuto di tutti il clima dello scorso anno. Personalmente spero di riuscire a giocare qualche minuto in più, anche se la cosa più importante è sempre essere utile alla squadra sotto tutti i punti di vista.”

Chi ti conosce e ti ha visto giocare (anche negli ultimi tornei estivi) sa che sei in grado di eseguire giocate spettacolari con crossover e passaggi che si vedono più abitualmente nei playground di oltre oceano. E’ il basket americano la tua fonte d’ispirazione?

“Onestamente le giocate di cui parli mi sono sempre venute abbastanza istintive, senza ispirarmi in maniera particolare a qualcuno. Poi ovviamente con il tempo può darsi che il modo di giocare americano mi abbia in qualche modo influenzato, ma sostanzialmente credo che il mio modo di giocare rispecchi come sono e come mi piace giocare.”