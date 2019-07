Primo colpo di mercato per A.s.d. Santarcangiolese Basket. Christopher Dini ritorna a Santarcangelo, dopo la stagione passata in C Gold con Rinascita Basket Rimini.

Ecco le sue parole.

Christopher, ritorna a casa solo dopo un anno e trova un gruppo di giocatori che conosce bene. Com’è maturata questa scelta?

“Come hai detto ritorno a casa perché Santarcangelo è casa mia. Una gran parte dei giocatori che ritrovo li conosco bene sia a livello sportivo sia fuori dal campo e sono veramente contento di avere la possibilità di condividere un altro anno con loro. La mia è stata una scelta di cuore, quindi non potevo rifiutare una chiamata di Santarcangelo.”

La scorsa stagione, dopo un ottimo inizio, purtroppo un infortunio ad un ginocchio non le ha permesso di terminarla. Pensa di essere pronto fisicamente e mentalmente per la nuova stagione?

“Purtroppo l’anno scorso l’infortunio non mi ha permesso di completare la stagione, ma sono cose che succedono ed è ormai acqua passata. Io mi sento pronto, non vedo l’ora di cominciare la preparazione e affrontare la nuova stagione.”

Sicuramente giocare al Flaminio davanti a tanta gente è stata una bella emozione ma anche il Pala SGR ha il suo fascino. Cosa si prova a giocare nella squadra della propria città? Ha qualcosa di speciale?

“Giocare al Flaminio davanti a tutta a quella gente è stato fantastico e colgo l’occasione per ringraziare tutti i tifosi riminesi. Il Pala Sgr però è per me qualcosa di speciale, ha quell’atmosfera di casa con il calore del pubblico che si percepisce particolarmente dal campo. I tifosi Santarcangiolesi sanno essere molto calorosi, anche se di numero inferiore magari a quelli del Flaminio o altri palasport più grandi. Comunque giocare nella propria città, aldilà della categoria e del numero dei tifosi, è sempre speciale, perché non giochi solo per te stesso e per la squadra ma anche per quei colori della maglia con la quale sei cresciuto e diventato adulto. ”