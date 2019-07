A Morciano progetti di sostegno alle attività economiche

Due azioni concrete per sostenere i commercianti e le attività economiche di Morciano di Romagna. Saranno pubblicati lunedì due bandi per l’erogazione di risorse a favore degli operatori locali.

La prima misura è rivolta agli esercizi commerciali, artigianali e pubblici presenti in via Aia Pasini, piazza Garibaldi, piazza Umberto I, piazza Giovanni Paolo II, via Ronci e via Foro Boario, fortemente danneggiate dal prolungamento dei lavori ai sottoservizi. Il Comune ha deciso di istituire un apposito fondo per riconoscere un indennizzo forfetario e una tantum di 1.000 euro a ciascuna delle attività economiche che si trovano in quelle vie. La liquidazione avverrà entro il 30 settembre.

La seconda azione prevista consiste nell’assegnazione di contributi economici a fondo perduto per la valorizzazione dell’area mercatale di piazza Risorgimento e delle zone prospicienti. Gli incentivi messi a disposizione dall’amministrazione comunale consentiranno a commercianti ed esercenti di realizzare elementi di arredo esterni all’esercizio, di costruire o adeguare dei dehors o di sostituire insegne ed altri impianti pubblicitari. Opere che il Comune co-finanzierà grazie a proprie risorse (fino ad un massimo di 1.500 euro per ciascuna richiesta a copertura del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile). I bandi scadranno a fine luglio. Per info il sito del comune