A due scuole fondi ministeriali per progetti creativi

Ci sono anche il Liceo Giulio Cesare-Valgimigli e l’istituto comprensivo Dante Alighieri tra le scuola italiane che si sono aggiudicati i fondi del programma “Per Chi Crea”, promosso dal Ministero per i beni e le attività culturali e gestito da SIAE, che destina il 10% dei compensi per “copia privata” a supporto della creatività e della promozione culturale dei giovani. Gli assegnatari sono stati pubblicati on line e su 2.289 progetti arrivati, hanno ricevuto fondi in 449, suddivisi nei quattro bandi: Nuove opere (91), Residenze artistiche (66), Formazione e promozione culturale nelle scuole (238) e Live e promozione internazionale (54).

Il Giulio Cesare si è imposto con il progetto ‘Corto di Colonie’ , l’Alighieri per ‘Canto, suono, penso, creo”. Ad ognuno dei due progetti verrà assegnato un contributo di 25.000 euro.

Dando la notizia il senetore del Movimento 5 Stelle Marco Croatti commenta: “Davvero una bella soddisfazione. Complimenti ai docenti e agli studenti. È un bel futuro quello di una scuola che coinvolga i ragazzi in progetti che arricchiscano la loro creatività, la loro fantasia e che li faccia esprimere con il linguaggio del teatro, della musica, della danza, delle arti”.