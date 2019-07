A Coriano dopo scuola estivo gratuito grazie a volontari

Si chiama “Summer Homeworks. No problems”, il progetto di dopo scuola promosso dal comune di Coriano per i bambini del paese. Sarà attivo al centro giovani il lunedì e il mercoledi, il mattino e il pomeriggio, e si avvale della preziosa collaborazione di alcune giovani volontarie. Le ragazze che hanno aderito sono anche titolari della youngERcard, una carta distribuita gratuitamente dalla Regione Emilia-Romagna che permette di avere agevolazioni in numerosi esercizi commerciali e di accumulare punti per accedere ad alcuni premi partecipando a progetti di volontariato, come quello attivato a Coriano. Le ragazze hanno avuto anche il supporto della polisportiva Junior Coriano e sono state formate da Resilienza Territoriale. Non è escluso che il gruppo cresca. ”Per i giovani volontari interessati a partecipare al progetto – spiega infatti Giulia Santoni, assessore alle Politiche giovanili – è necessario recarsi in Comune per ritirare la card e compilare il modulo di adesione. Le famiglie invece potranno iscrivere i propri figli fino al 19 luglio presso la segreteria della Polisportiva Junior Coriano (via Piane, 100). Ricordo che la partecipazione all’iniziativa è completamente gratuita e per questo voglio ancora ringraziare le volontarie Nicole, Paola, Giada, Alice, Bianca, Giada e le associazioni che si sono rese disponibili.”

“Questo progetto nasce in forma sperimentale – aggiunge il sindaco Mimma Spinelli – e se si riscontrerà la volontà di tutti può trasformarsi in un progetto anche invernale.”