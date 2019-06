Vis Novafeltria. Ufficiali gli arrivi di Marco Narducci e Francesco Piva

La società Vis Novafeltria Calcio comunica con estremo piacere – si legge in una nota – di essersi assicurata, per la prossima stagione, le prestazioni sportive dei centrocampisti Marco Narducci e Francesco Piva.

Marco Narducci, classe 1989, ha militato in piazze di assoluto blasone quali la Sampierana in Eccellenza, mentre Francesco Piva, classe 2003, promessa del calcio giovanile, è cresciuto nel vivaio gialloblu per poi approdare dapprima nel campionato sammarinese e gli ultimi due campionati nelle fila degli Allievi del Pietracuta Calcio.