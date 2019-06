Vis Misano. Thomas Pontellini convocato in Nazionale LND Under 15

Vis Misano Football Club è lieta di comunicare – si legge in una nota – che il proprio tesserato Thomas Pontellini (2004) è stato convocato per giocare con la Rappresentativa Nazionale Under 15 il Torneo internazionale Città di Cava de Tirreni dall’11 al 15 giugno.

“Siamo orgogliosi e onorati – riferisce Andrea Signorini, Responsabile dell’attività giovanile del Vis Misano – che un nostro tesserato sia stato selezionato fra i migliori 22 ragazzi under 15; queste sono le soddisfazioni che ripagano i sacrifici e gli sforzi che tutta la società ha rivolto al proprio vivaio e questa convocazione deve essere di stimolo per tutti i nostri tesserati perché con dedizione, passione, educazione, rispetto, umiltà, a volte si raggiungono obiettivi insperati. A Thomas auguriamo di vestire con orgoglio la maglia azzurra e certamente in campo con lui ci saranno tutti i 290 tesserati del nostro vivaio”.