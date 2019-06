Virgin Urban Obstacle Race, in 2.300 al via nella gara tra corsa e ostacoli

È partita alle 18 dal Borgo San Giuliano di Rimini la terza edizione della Virgin Active Urban Obstacle Race, corsa con ostacoli ispirati all’allenamento funzionale.

Gli atleti affrontano ostacoli e prove posizionati lungo il percorso tra il centro storico e il parco Marecchia: si passa davanti al Cinema Fulgor, all’Arco d’Augusto, di fianco al Tempio Malatestiano, all’Anfiteatro Romano, Domus del Chirurgo, Castel Sismondo, Teatro Galli e poi ancora nei due parchi Cervi e Olga Bondi.. L’evento è legato al 14° Riminiwellness che si chiude domenica in fiera.

In testa al gruppo dei partecipanti, 2.267 per la precisione, quattro Ambassador d’eccezione: la campionessa italiana di spada Rossella Fiamingo, l’ex rugbista Andrea Lo Cicero, la conduttrice sportiva Federica Fontana e Vittorio Brumotti, testimonial di Striscia la Notizia e campione di bike trial.

LA NOTA DELL’ORGANIZZAZIONE

Una bellissima festa. È l’immagine che sintetizza la terza edizione della Virgin Active Urban Obstacle Race, corsa a ostacoli che ha attraversato il centro storico e i parchi cittadini riminesi, con partenza e arrivo dal felliniano borgo San Giuliano.

In testa al gruppo dei partecipanti, 2.267 per la precisione, quattro Ambassador d’eccezione, testimonial dell’allenamento funzionale che marca la peculiarità dell’originale format evento che unisce running e functional training: la campionessa italiana di spada Rossella Fiamingo, l’ex rugbista Andrea Lo Cicero, la conduttrice sportiva Federica Fontana e Vittorio Brumotti, testimonial di Striscia la Notizia e campione di bike trial.

La VAUOR 2019 si è svolta su un percorso di 7 km, che ha attraversato il centro storico di Rimini e i due parchi cittadini, a contatto con monumenti storici come il Tempio Malatestiano, l’Arco d’Augusto, Castel Sismondo, ma anche luoghi felliniani come il Borgo San Giuliano e il cinema Fulgor. Ma lungo il percorso anche 10 ostacoli impegnativi per richiamare il ‘functional training’ familiare ai frequentatori dei centri del network Virgin Active, la cui filosofia è quella di trasferire i valori della mission anche all’esterno dei loro villaggi fitness. Evento principale del di Rimini Wellness.

La Virgin Active Urban Obstacle Race è organizzata da RCS Sports & Events / RCS Active Team in collaborazione con Virgin Active e il supporto di MOAB, il Partner locale.

DIABETE ROMAGNA, CHARITY PARTNER

Al fianco della Virgin Active Urban Obstacle Race anche Diabete Romagna. La ONP ha sensibilizzato i partecipanti sulla patologia del diabete. I volontari hanno potuto raccontare le loro attività, in particolare l’assistenza al paziente in tutto il territorio romagnolo mettendo a disposizione professionisti, strumentazione sanitaria e occasioni di aggregazione e formazione.

Durante la fase di iscrizione on-line, i partecipanti hanno potuto donare un piccolo contributo a favore del progetto sviluppato dallo stesso Charity Partner.

VIRGIN ACTIVE E RCS PORTS & EVENTS / RCS ACTIVE TEAM RINGRAZIANO TUTTI I PARTNER

Il Comune di Rimini // MOAB // Italian Exhibition Group.

Nike – Technical Sponsor // Jeep – Official Car // Sangemini – Official Mineral Water // Rio Mare – Official Sponsor // Visit Wellness Valley – Official Supplier // Reaxing – Official Supplier // Diabete Romagna – Official Charity Partner. La Gazzetta dello Sport – Media Partner.