Venerdì 28 giugno al Teatro degli Atti lo spettacolo "Nel Blu"

L’appuntamento al Teatro degli Atti di Rimini previsto per venerdì 28 giugno alle ore 21:00 riunisce due occasioni significative: i festeggiamenti dei 50 anni dalla costituzione di AIL Nazionale e la celebrazione del 21 giugno, Giornata Nazionale per la lotta contro le leucemie, i linfomi e il mieloma.

Il Maestro Fabio Masini e la sua orchestra composta da undici elementi, tra cantanti e musicisti, proporrà una serata dal titolo “Nel Blu”.

In programma i grandi classici della canzone italiana del dopoguerra, con una carrellata tra gli autori in voga dagli anni ’50 agli anni ’80, ma sempre in auge: Adriano Celentano, Domenico Modugno, Enzo Iannacci, Jonny Dorelli, Paolo Conte, ecc. Ci saranno anche famose arie liriche con un ospite a sorpresa.

Informazioni presso RiminiAIL, tel. 0541 705058.