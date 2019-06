Vaccini, Libera Scelta chiama a raccolta in piazza a Rimini

Il movimento Libera Scelta Romagna chiama a raccolta i sostenitori della libertà vaccinale in piazza Cavour a Rimini per una manifestazione pubblica sabato 29 giugno alle 17.30. Una location dal valore simbolico per il movimento, proprio sotto le finestre del sindaco Gnassi che ha firmato l’ordinanza che prevede sanzioni contro chi porta a scuola bambini non in regola con le vaccinazioni obbligatorie. “La scienza si difende, non si vende” è lo slogan dell’evento, che vedrà la partecipazione in videoconferenza del professor Giulio Tarro, virologo noto per le sue posizioni critiche sugli obblighi vaccinali.

“L’impegno non è ‘contro i vaccini’ – si legge nell’invito – distorsione estrema che non significa nulla. Ci sentiamo solo in dovere di difendere i diritti di tutti, diritti che riteniamo non condizionabili. Scuola, libertà di scelta terapeutica, inviolabilità del corpo e uguaglianza”.

Contro l’ordinanza del sindaco di Rimini le famiglie per la libera scelta hanno tentato le strade dei ricorsi e delle istanze per chiederne la sospensione, al momento però con bocciature da parte del Tar e del difensore civico regionale.