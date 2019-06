Una voce riminese alla "Giornata Italiana" in Belgio

Anche Rimini sarà presente in Belgio a La Giornata Italiana organizzata sul sito di Blegny-Mine nell’ambito della Festa Nazionale Italiana

Grazie alla scuola PM School di Pesaro, diretta dal Maestro Davide di Gregorio, alla riminese Rachele Romani, in arte Malaga, viene offerta la possibilità, insieme ad altri ragazzi della scuola, di partecipare all’importante manifestazione “La giornata italiana” dove sono attesi più di 20.000 visitatori.

L’idea di “Giornata” nasce nel 2004 su iniziativa del Console Generale d’Italia Liegi-Lussemburgo, Marco Rusconi. Il luogo dove si tiene tradizionalmente l’evento è altamente simbolico della ondata di immigrazione iniziata nel 1946 e culminata nel 1956 con la tragedia di Marcinelle; è dopo questo disastro che il governo italiano si fermerà con l’invio di uomini alle miniere del Belgio.

All’interno della manifestazione, che culminerà sabato sera con il concerto di Antonello Venditti, i ragazzi della PM School si esibiranno, da soli ed in duetto, con brani della grande tradizione italiana.

Rachele Romani, in arte Malaga, 19 anni, nasce e cresce a Rimini, scopre all’età di 14 anni circa la passione per la musica in generale e per il canto pop in particolare. Tra il 2015 ed il 2016 vince diversi concorsi locali che culminano con una borsa di studio che le dà la possibilità di conoscere e frequentare il CET, Centro Europeo di Tuscolano, la prestigiosa accademia presieduta dal Maestro Mogol.

Dal 2017 si concentra sulla crescita artistica e personale: partecipa a corsi di musical, approfondisce lo studio teorico e frequenta diverse masterclass di scrittura, alcune con i più importanti autori della scena italiana come Niccolò Agliardi e Giuseppe Anastasi.

Nell’ultimo anno si dedica principalmente alla composizione di brani inediti. In occasione della collaborazione con Pippo Pollina – cantautore di fama internazionale – nasce un gruppo di cinque elementi, i Mezcal, che rivisita alcune delle più famose canzoni pop e non solo, con il sogno di fare musica dal vivo.