Una flotta di 100 bambini pronta a scendere in acqua di fronte al Circolo Nautico di Cattolica

Quasi 100 bambini e ragazzi di età compresa tra i 7 e i 15 anni, provenienti da tutta la costa emiliano-romagnola e dalle Marche, sono pronti a scendere in acqua, sabato 29 e domenica 30 giugno, per sfidarsi nella Selezione Zonale Agonistica e Pre – Agonistica Optimist, categorie Juniores e Cadetti.

La regata, patrocinata dalla FIV (Federazione Italiana Vela), è organizzata dal Circolo Nautico di Cattolica e si svolgerà nel tratto di mare antistante le spiagge della Regina. C’è grande attesa attorno alla competizione velica che richiamerà imbarcazioni provenienti da Rimini, Cesenatico, Cervia, Ravenna, Goro e da tante altre località marittime.

Dopo le prove andate a vuoto nelle scorse settimane per mancanza di vento, infatti, il weekend del 29-30 giugno diventa fondamentale per conquistare uno dei primi quattro piazzamenti che daranno accesso diretto alle fasi nazionali. I baby velisti, dunque, dovranno giocarsi il tutto per tutto nelle acque cattolichine e sono pronti a prendere il largo più agguerriti che mai. Tre le categorie che si daranno battaglia nelle giornate di sabato e domenica: agonisti, pre-agonisti e primavela. A difendere i colori locali ci sarà naturalmente la squadra del Circolo Nautico di Cattolica (Vincenzo Ratti, Nicole Mannini, Matteo Clementi, Alessandro Scurati, Alessandro Catenacci e Leonardo Geminiani), capitanata dall’instancabile Gabriele ‘Gaboz’ Clementi.

“Ci presentiamo a questo appuntamento da padroni di casa, ma sappiamo che dovremo dare il massimo per portare a casa dei risultati importanti – dice ‘Gaboz’ -. L’età dei concorrenti non deve trarre in inganno: la Selezione Zonale, infatti, presenta tutte le difficoltà e richiedo lo stesso grado di preparazione di una regata riservata ai professionisti. Bambini e ragazzi avranno la possibilità di avanzare proteste e richieste di riparazione rispetto alla compilazione delle classifiche da parte della Giuria e saranno chiamati a dimostrare la loro tesi di fronte ai giudici di gara. Insomma, non sarà certo una passeggiata”.

Il Circolo Nautico Cattolica provvederà all’organizzazione e all’assistenza in mare a giudici ed atleti grazie al consueto impegno e professionalità dei soci e degli istruttori.

Lo sport, però, non sarà il solo ingrediente del weekend in programma a Cattolica. “Saranno due giorni di festa per i piccoli velisti e per le famiglie e gli accompagnatori che li seguiranno nella competizione – dicono Felice Prioli e Daniele Verni, rispettivamente presidente e vice presidente del Circolo Nautico -. Noi soci, infatti, ci occuperemo dell’accoglienza di visitatori, che arriveranno per l’occasione da tutta l’Emilia-Romagna. A tal proposito sono state attivate anche delle convenzioni e dei pacchetti con gli alberghi della zona. Crediamo che simili manifestazioni, al di là del semplice aspetto agonistico, possano assumere anche una certa rilevanza turistica, diventando un richiamo in grado di garantire presenze ai nostri hotel”.