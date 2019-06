Ufficiale: Luca Pesaresi ancora con RBR

Albergatore Pro – Rinascita Basket Rimini è lieta di comunicare – si legge in una nota – che è stato rinnovato l’accordo che lega l’atleta Luca Pesaresi (play/guardia, classe 1989) a RBR per la stagione 2019-2020.

“Pesa”, bombardiere micidiale e attaccante di razza, si è contraddistinto nella passata stagione anche – e soprattutto – per la concretezza e l’illuminazione in cabina di regia, la dedizione e l’intelligenza difensiva e il ruolo da collante che non ha mai fatto mancare nel corso di tutto l’anno, risultando tra i biancorossi più continui della cavalcata trionfale che ha portato RBR in serie B.

Non solo: riminese purosangue, nato e cresciuto nel Basket Rimini e passato, con successo, dall’epopea degli Angels Santarcangelo ‘dei miracoli’ ai Crabs dell’ottima stagione 2016-17, ‘Pesa’ incarna perfettamente lo spirito RBR, quella voglia matta di fare un basket che coinvolga, di gasare il Flaminio, di spingere in ogni singolo allenamento, di fare gruppo sempre e comunque, di buttare il cuore oltre l’ostacolo e di avere il coraggio di prendersi un tiro pesante (e anche ignorante) quando conta davvero.

“Sono davvero contento di poter far parte della famiglia RBR ancora – dice il numero 6 della Rinascita –, è un onore per me, riminese, poter calcare il Flaminio e provarlo ad incendiare. Il mio ruolo? Spaccare la partita dalla panchina e portare gioco perimetrale alla squadra, magari inventando qualcosa dal pick’n’roll. Con gli altri ragazzi ci conosciamo ormai a memoria, siamo come fratelli e ripartiamo dall’entusiasmo creato per fare un’altra super stagione. Il livello e la fisicità, in serie B, ovviamente si alzeranno e non sarà semplice, ma io sono carico a pallettoni. Daremo il cento per cento”.