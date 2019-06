Ufficiale: Filippo Albini alla Fya Riccione

Colpo importante della Fya Riccione che si assicura l’attaccante Filippo Albini, in arrivo dalla Savignanese. Albini dopo l’esperienza con il Rimini e la Nazionale LND Under 18 arriva a Riccione dopo una stagione alla Savignanese, sempre in serie D.

Molto soddisfatto il DS Beppe Terenzi: “Abbiamo cercato da subito Albini, le cui caratteristiche si sposano alla perfezione con Emilio Docente. Andiamo a rinforzare il nostro reparto offensivo aggiungendo ulteriore esplosività, qualità e fantasia. Stiamo costruendo una squadra giovane, di qualità con tanti ragazzi entusiasti di indossare la maglia bianco azzurra”.

Tra questi anche l’ultimo arrivato Filippo Albini. “Sono felice della scelta fatta, arrivo in una società importante e spero di poter ripagare la fiducia che mi è stata dimostrata”.

Intanto fissata per il 29 luglio la data d’inizio preparazione.