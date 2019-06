Ubriaco aggredisce il personale del 118 che lo soccorre

Il suo stato di alterazione, al Bowling di Cerasolo, era talmente evidente da richiedere l’intervento del 118. I sanitari sono arrivati per prelevare il 32enne ucraino ubriaco, nel frattempo preso in consegna dai locali Carabinieri giunti al locale e, dopo averlo steso e imbragato su una barella, sono partiti con l’ambulanza in direzione ospedale. A metà del viaggio però l’uomo si è alzato slacciando le imbragature e ha aggredito l’operatrice che era nel vano con lei, facendola sbattere contro un’apparecchiatura e poi a terra. Udito il trambusto, il conducente si è fermato ed è andato in soccorso della collega. Ma l’ira dell’ucraino non si è placata e il conducente dopo una colluttazione è riuscito parzialmente a bloccarlo. I due sanitari sono riusciti a dare l’allarme e sul posto è arrivata una Volante della Polizia che ha bloccato e ammanettato l’uomo, alla presenza dei sanitari particolarmente scossi. L’uomo è stato denunciato per il reato di interruzione di pubblico servizio e sanzionato amministrativamente per ubriachezza molesta.