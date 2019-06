Tutto pronto per l'arrivo delle "Fate": Riccione sulla strada per i Mondiali di Stoccarda

La Nazionale di Ginnastica Artistica è pronta a stabilirsi a Riccione. Le atlete Azzurre, insieme al Direttore tecnico Enrico Casella, saranno nella Perla Verde dal 16 al 26 giugno per il primo collegiale di avvicinamento ai Mondiali 2019 in Germania, tappa fondamentale per le qualificazioni alle Olimpiadi di Tokio 2020.

Si tratta di un grande evento, fortemente voluto e organizzato in collaborazione con l’Asd Ginnastica Riccione del presidente Francesco Poesio: le Azzurre si alleneranno la mattina in palestra, poi nel pomeriggio e alla sera spazio al divertimento con numerose attività. Tutte le Azzurre sono convocate: per loro sarà l’occasione di entrare nel sestetto che partirà alla volta di Stoccarda per la rassegna iridata di ottobre. Si tratta di Giorgia Villa, Asia d’Amato, Alice d’Amato, Elisa Iorio, Martina Maggio, Alessia Federici, Francesca Noemi Linari, Caterina Cereghetti, Giada Grisetti, Maria Vittoria Cocciolo.

La presentazione ufficiale del Collegiale e degli eventi estivi in collaborazione tra l’Asd Ginnastica Riccione e

la Federazione Ginnastica d’Italia saranno illustrati in conferenza stampa lunedì 17 giugno alle ore 12:15 al Palazzo del Turismo di Riccione. Insieme alle Azzurre e al direttore tecnico Casella, saranno presenti il presidente della FGI Cav. Gherardo Tecchi, l’assessore allo Sport del Comune di Riccione Stefano Caldari, il presidente dell’Asd Ginnastica Riccione Francesco Poesio, il presidente della Polisportiva Riccione Giuseppe Solfrini e i rappresentanti del Comitato regionale FGI dell’Emilia Romagna. Gli organi di informazione sono invitati a partecipare.