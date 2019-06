Tutto pronto per il Trofeo Delfino 2019

È tutto pronto a Rimini e dintorni per il Trofeo Delfino 2019, manifestazione internazionale giunta all’edizione numero 25 che ogni anno chiude ufficialmente la stagione calcistica.

L’evento, in programma l’8 ed il 9 giugno prossimi, fa capo all’organizzazione internazionale Euro-Sportring International Tournaments e viene coordinato annualmente sul territorio da tantissime edizioni dall’ASD Tropical Coriano, con il patrocinio della Regione Emilia Romagna, della Provincia e dei Comuni di Coriano, Riccione, Rimini e Misano Adriatico.

Parteciperanno ben 105 team provenienti da 8 nazioni diverse ovvero: Italia, Germania, Svizzera, Francia, Repubblica Ceca, Montenegro, Serbia, Slovacchia e Repubblica di San Marino, che verranno suddivise in otto categorie, dalla Juniores fino ai Pulcini.

Sono in programma 300 gare in totale e le partite si disputeranno in 12 campi da gioco tra Coriano, Riccione, Misano e Rimini.

Nei giorni dell’evento si stima un totale di 10mila presenze turistiche che alloggerrano in diversi hotel della Riviera, da Rimini Nord fino a Misano Adriatico.

Si parte sabato sera, 8 giugno, con l’inaugurazione ufficiale dell’evento allo Stadio “Romeo Neri” di Rimini al quale presenzieranno tutte le società partecipanti; lo stesso Stadio che ospiterà il giorno successivo tutte le finali.