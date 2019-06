Tre Penne. Ecco la lista presentata alla UEFA per la Champions League

Martedì 25 giugno il Tre Penne sfiderà il Santa Coloma, campione in carica del campionato andorrano, nella prima semifinale del mini-torneo del primo turno della UEFA Champions League che si terrà in Kosovo; è necessario ricordare che in caso di vittoria della prima sfida, i biancazzurri approderanno in finale nella quale se la vedranno con la vincente di Feronikeli-Lincoln Red Imps.

Il sorteggio di Nyon ha decretato che nel caso in cui il Tre Penne dovesse vincere il mini-torneo, i ragazzi di Stefano Ceci giocheranno il secondo turno contro i gallesi del The New Saints FC. In caso di sconfitta alla prima partita, invece, sarà la perdente tra FK Suduva (LIT) e FK Crvena Zvezda (SER) ad affrontare il club sammarinese in UEFA Europa League.

Se il Tre Penne dovesse uscire vittorioso dal primo match ma sconfitto nel secondo, allora una tra CFR Cluj (ROM) e Astana FK (KAZ) sarà l’avversaria dei sammarinesi.

Di seguito la lista presentata alla UEFA quest’oggi:

PORTIERI

Alfredo Chierighini 22

Mauro Lanzoni 92

Mattia Migani 26

DIFENSORI

Davide Cesarini 2

Alex Gattei Colonna (dalla Juvenes/Dogana) 88

Aron Giacomoni (dal Sasso Marconi) 23

Luca Oliveri (dal Riccione Calcio) 18

Mirko Palazzi 80

Andrea Zanotti 50

CENTROCAMPISTI

Nicola Chiaruzzi 25

Matteo Derjai (dall’Alfonsine) 21

Nicola Gai 8

Federico Innocenti (dall’Alfonsine) 10

Matteo Semprini 30

Giacomo Zafferani 57

ATTACCANTI

Michael Angelini 9

Luca Ceccaroli 11

Enrico Cibelli 17

Riccardo Innocenti (dall’Alfonsine) 99

Marco Ringucci (dal Gemmano) 27

