Torneo Bresci, Emilia Romagna K.O. con il Lazio. Domenica finale per il 3° posto

Si infrange contro il Lazio il sogno della Rappresentativa Regionale Juniores dell’Emilia Romagna di approdare alla finale del 2° Torneo Bresci, bissando il traguardo ottenuto nella prima edizione.

In una gara combattuta e ben giocata da entrambe le squadre gli avversari si sono imposti per 2-0 trovando due reti nel finale.

Sullo 0-0 occasione nitida per la squadra di mister Ammoniaci, ma sulla bella punizione di Leon Cremonini (San Marino Academy) è stato lesto un difensore laziale a salvare la propria porta.

Poi l’episodio chiave. Su una rimessa laterale contestata nell’esecuzione, il Lazio ha trovato il vantaggio. Accese le proteste dei ragazzi emiliano romagnoli che nell’occasione sono rimasti in dieci per l’espulsione di Edoardo Ascari (Cittadella). Negli ultimi minuti del match il raddoppio laziale.

L’Emilia Romagna tornerà in campo domani (domenica) alle ore 14 per la finale per il terzo e quarto posto contro la Sardegna.

Damiano Montanari

Ufficio Stampa CRER FIGC LND