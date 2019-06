Torna la lotteria "zeinta di borg" a sostegno del fondo per il lavoro

Promuovere il commercio e aiutare il Fondo per il lavoro istituito dalla Diocesi di Rimini è lo scopo della “lotteria del commercio riminese” organizzata dall’associazione culturale di imprese riminesi “Zeinta de borg”. Da oggi è possibile acquistare i biglietti dai 150 commercianti aderenti.

L’estrazione sarà il 21 Luglio durante la Festa di Borgo San Giovanni.“La fortuna che fa bene a tutti: a te, al commercio, al lavoro” è l’idea di fondo con cui l’associazione Zeinta di Borg, il Fondo per il Lavoro e oltre 150 operatori del commercio riminese, organizzano la lotteria del commercio riminese. Una lotteria che coinvolge da sei anni imprese riminesi. Il montepremi è di 8.500 euro. 50.000 i biglietti stampati per l’edizione 2019. Il vincitore potrà riscuotere il premio entro il 21 agosto 2019 e dovrà necessariamente consumarlo entro il 6 gennaio 2020 nel circuito delle imprese aderenti al progetto. Con l’aiuto di Zeinta di Borg, tra lotteria e cene solidali, sono stati acquisiti dal fondo per il lavoro oltre 58 mila euro.

Il primo premio consiste in 1.500 euro in buoni d’acquisto da 5 euro, spendibili all’interno del circuito dei commercianti aderenti, secondo premio 1000 euro, terzo 500 euro oltre a 50 premi da 100 euro, sempre in coupon da 5 euro: 50.000 i biglietti stampati per l’edizione 2019. Il vincitore potrà riscuotere il premio entro il 21 agosto 2019 e dovrà necessariamente consumarlo entro il 6 gennaio 2020 nel circuito delle imprese aderenti al progetto.

Stasera (11 giugno) alle 21 taglio ufficiale del nastro della Lotteria nella sala Energia del SGR di Rimini, dove si svolgerà la serata di presentazione del progetto in collaborazione con la Diocesi di Rimini e da quel momento si potranno acquistare i biglietti.

(stasera il servizio su Icaro tg alle 19.15 e 20.15)

