Torna a Misano il Blancpain World Challenge Europe

Prosegue senza soste il calendario di grandi appuntamenti internazionali a Misano World Circuit. Dopo il Pata Riviera di Rimini Round WorldSBK, ecco un altro weekend di puro spettacolo con il Blancpain GT World Challenge Europe, uno dei più prestigiosi eventi automobilistici del panorama internazionale.

Dal 28 al 30 giugno i più importanti marchi del motorsport mondiale si sfideranno al Marco Simoncelli, con il clou nella serata di sabato 29, per la gara in notturna delle categorie Blancpain GT World Challenge e Lamborghini Super Trofeo, abbinate all’elegante “Terrazza Blancpain Exclusive Party”, sulla panoramica area lungo il rettilineo di Misano World Circuit.

Durante la serata di gala, che avrà inizio alle 19.00 sulla magnifica terrazza che si affaccia sulla pista, si svolgerà un evento ideato da Misano World Circuit con il supporto creativo di Moab & Mat.

Per l’occasione sarà presentato un prodotto esclusivo che arricchisce la collezione di oggetti brandizzati MWC e disponibili presso gli store allestiti in circuito. Si tratta in questo caso di uno zaino in nylon, con un design raffinato e sportivo. L’esclusivo backpack sarà in vendita al prezzo di 55 euro.

“Per la realizzazione di questa creazione – commenta Andrea Albani, managing director di MWC – abbiamo coinvolto il talento degli studenti del 2° anno del corso Undergraduate in Leather Technology del POLIMODA di Firenze”.

Altro partner di prestigio è il brand internazionale Pollini. “Dialogare con le eccellenze – prosegue Albani – è una costante per noi. In questo caso si tratta di un brand dall’immagine raffinata che offre al progetto anche un contributo innovativo”.

Misano World Circuit conferma quindi la scelta di realizzare un merchandising di alto profilo per qualità del design e dei materiali utilizzati e, al contempo, di affiancarsi a fashion brand internazionali, avvalendosi di collaborazioni prestigiose e anche radicate sul territorio.

La presentazione si completerà con la proiezione di un video che racconterà la realizzazione dello zaino, a cura del regista Mauro Ugolini e l’heritage marketing manager Marco Montemaggi. Al “Terrazza Blancpain Exclusive Party” music by Andrea Arcangeli e Massimo Lippoli, vocalist Marica Rotondo.