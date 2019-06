Terza di ritorno, San Marino-Nettuno City

Sul Titano la terza giornata di ritorno equivale alla doppia sfida col Nettuno City, importante per definire la classifica e per dare l’assalto al secondo posto, attualmente di proprietà proprio della squadra laziale. Si gioca a Serravalle domani sera, venerdì 28, e dopodomani, sabato 29. Entrambe le partite cominceranno alle 19.30. All’andata, allo Steno Borghese, fu doppia vittoria, con Quevedo e Perez dominanti in gara1 (2-0) e la super prestazione di Flores (due doppi e un fuoricampo, 6pbc) a tracciare una linea precisa in gara2 (7-3).

NETTUNO CITY. L’analisi del Nettuno City non può che partire dal primo posto assoluto come media battuta di squadra, 324, ben al di sopra della seconda che è Parma (272). Primi anche per fuoricampo, i nettunesi si troveranno a dover affrontare quello che statisticamente è il miglior monte della Serie A1, quello sammarinese (ERA 2.74, laziali a 5.19). Nelle fila nettunesi mancherà la miglior mazza, quella di Luis Alvarez, al momento dell’infortunio primo in campionato per media battuta (476) davanti a Martini di Redipuglia. Occhio però, perché nei primi dieci per media della stagione ci sono altri tre giocatori del Sipro: Ustariz (353), Giovanni Garbella (346) e Angulo (333), col primo dei Titani, Romero, a quota 370. Occhio, tra i nettunesi, anche alle medie di Sparagna (364), Nicola Garbella (323), Rodriguez (308), Noguera (306) e Mazzanti (278). Quelli che battono più punti a casa sono Rodriguez e Ustariz (18), mentre nei fuoricampo a primeggiare è ancora Rodriguez (5).

Sul monte straniero le partite sono divise tra Raul Ruiz (6 volte partente, 2 vinte e 2 perse, 1 salvezza, ERA 5.40) e Ricardo Hernandez (2 volte partente, 3 vinte e 0 perse, 2 salvezze, ERA 2.21), mentre su quello italiano lo starter è stato nella maggioranza dei casi Paolo Taschini (3-3, 4.22), con Teran (0-0, 6.86) e Richetti (3-0, 4.50) a supporto.

IL PROGRAMMA DELLE GARE

Venerdì 28

San Marino Baseball – Nettuno Baseball City (19.30)

Parmaclima – Unipolsai Bologna (21)

Sabato 29

San Marino Baseball – Nettuno Baseball City (19.30)

Unipolsai Bologna – Parmaclima (20)

Rangers Redipuglia – Autovia Castenaso (16)

Rangers Redipuglia – Autovia Castenaso (20.30)

Riposa Godo

CLASSIFICA: Bologna 13-3, Nettuno City 11-5, San Marino e Parma 10-6, Redipuglia 5-9, Godo 3-13, Castenaso 2-12.

Loriano Zannoni