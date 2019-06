Tanti ricordi per l'intitolazione della palestra della "Fermi" a Luigi Vignali

Una sala piena per ricordare il professore Luigi Vignali, scomparso a 67 anni nel marzo del 2018 e al quale è stata intitolata la palestra della Scuola la Media Statale “E. Fermi” di Viserba, quella palestra nella quale ha insegnato ad amare lo sport e la vita a tanti giovani.

Vignali è stato uno dei pionieri della pallamano riminese, portiere dell’HC Rimini negli anni d’oro, arbitro, commissario di campo nazionale e allenatore.

Ma è stato anche preparatore atletico della Rimini Calcio (con Vittorio Spimi in panchina), ha diretto la palestra Olimpia di Rimini e, naturalmente, è stato insegnante di Educazione fisica. Non ha insegnato ai suoi ragazzi, con i quali aveva un rapporto speciale, solo la pallamano. Tra gli aneddoti raccontati questa mattina quello di Giada Guastalla, ora professoressa di Educazione fisica alla “Fermi”, arrivata in serie A2 di Hockey dopo aver conosciuto questo sport proprio grazie al professor Vignali.