Spacciavano al parco Marecchia. Arrestati dalla Polizia

Spacciavano eroina in mezzo alla vegetazione del parco Marecchia, vicino al Ponte di Tiberio, i due spacciatori arrestati ieri poco prima delle 19 da due poliziotti della Questura di Rimini. I due agenti erano in abiti civili e a bordo di biciclette, per un servizio in borghese predisposto dopo che erano arrivate diverse segnalazioni da parte di cittadini di attività di spaccio in quella zona.

I due si sono posizionati in un luogo con una buona visuale e hanno notato un ragazzo che si avvicinava ad gruppo di tre giovani. Uno dei tre si è messo di guardia all’ingresso del parco. A quel punto uno dei poliziotti, senza destare sospetti, si è avvicinato al gruppo, ma il palo capendo che l’altro operatore era un agente ha cominciato ad urlare “polizia” per attirare l’attenzione degli altri giovani

Non abbastanza in fretta, però, per evitare che il poliziotto vicino al gruppo potesse vedere uno scambio di soldi e droga e intimasse l’alt ai giovani, che si davano alla fuga dopo aver buttato l’involucro, poi recuperato, tra l’erba. Gli agenti si sono messi all’inseguimento tra la vegetazione e sono riusciti a fermare due dei tre spacciatori, grazie anche all’intervento tempestivo del dirigente dell’UPGSP, che dalla radio seguiva le operazione nel suo ufficio. Addosso i due spacciatori avevano un migliaio di euro, quattro cellulari e 2 grammi di eroina. Sono stati arrestati.