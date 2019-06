Spacciava nei bagni della discoteca. Fermato da buttafuori e Polizia

Nella perquisizione al 22 enne originario di Ferrara, sono state trovate dodici pasticche di Ecstasy (per un totale di grammi 4.9), sei dosi di Ketamina (per un peso totale in grammi 5.7), Cocaina (per un peso lordo di grammi 1.2) e Hashish (per un peso di grammi 6.5) nella tasca dei pantaloni, mentre in quella sinistra svariate banconote di piccolo e medio taglio, per un totale di euro 275.00.

Ieri pomeriggio all’ingresso di una nota discoteca, una volante della Questura è intervenuta su segnalazione per una lite tra due persone; appena giunti sul posto, però, l’attenzione degli agenti è stata attirata da un addetto alla sicurezza che tentava di bloccare un giovane, che cercava di fuggire. L’addetto alla sicurezza ha riferito che il giovane stava spacciando nei bagni all’interno del locale. Il buttafuori ha assistito alla cessione di droga in cambio di banconote.

Il 22 enne, con precedenti di Polizia specifici e una messa in prova della durata di nove mesi sempre per il reato di spaccio, è stato arrestato.

Sia la droga sia il denaro sono stati sequestrati. L’A.G. competente, informata dell’operato degli agenti, ha disposto il trattenimento del giovane presso le celle di sicurezza della Questura, in attesa del processo per direttissima previsto nella mattinata odierna, al termine del quale il giudice, dopo avere convalidato l’arresto e disposto una ulteriore udienza, ha stabilito nei suoi confronti, fino a tale data, il divieto di dimora a Rimini, mentre la Divisione Anticrimine della Questura ha adottato nei suoi confronti il provvedimento di foglio di via obbligatorio, con divieto di ritorno, da Rimini e Riccione per la durata di tre anni.