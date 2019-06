Sostegno all'handicap nei centri estivi: Rimini tra le prime città in regione

Sono quasi 200 i bambini diversamente abili, in età dai 0 ai 18 anni, che nell’estate 2019 saranno seguiti da educatori con la copertura economica garantita dal Comune di Rimini. I voucher, erogati alle famiglie, che consentiranno l’assistenza e il sostegno per un totale di 30.000 ore, equivalgono ad un valore investito pari a 650 mila euro.

Grazie a questo importante investimento, che risulta fra i più alti della regione Emilia Romagna per le ore di sostegno, nessun bambino diversamente abile a Rimini resterà fuori dai centri estivi.

“Crediamo nella conquista progressiva di un’autonomia personale, perché ciascuno possa raggiungere una propria realizzazione – ribadisce Mattia Morolli, assessore ai servizi educativi del Comune di Rimini – ecco le ragioni che stanno alla base di un tale investimento. Puntiamo a costruire una comunità solida che non lascia indietro nessuno, perché l’inclusione è un valore fondante e non negoziabile. Un ascolto costruito negli anni con insegnanti, dirigenti, associazioni, famiglie ed educatori, che ha formato una rete di relazioni in cui l’amministrazione si apre a tutta la comunità che agisce da protagonista.”