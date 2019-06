"Solo Cose belle" premiato a Brooklyn per la colonna sonora

Arrivano prestigiosi riconoscimenti per il film “Solo cose belle”. Il film diretto da Kristian Gianfreda è stato premiato per la migliore colonna sonora al Brooklyn Film Festival.

L’Award è stato consegnato al regista che si trova in questi giorni a New York per promuovere il film, che racconta la storia di una casa famiglia della comunità Papa Giovanni XXIII. Due nei giorni scorsi le proiezioni della pellicola, particolarmente apprezzato da critica e pubblico. La colonna sonora è firmata dai Bevano Est, bando di Forlimpopoli.

Il tema dell’ottava edizione del Brooklyn Festival era “Gathering” (“Raduno”), inteso come celebrazione di quei registi che pensano fuori dagli schemi e che si cimentano a raccontare le realtà ‘più difficili’, parafrasando il direttore e creatore del festival, Marco Ursino. Il Festival è nato 22 anni fa e quest’anno ha raggiunto dei numeri record, ben 133 film tra lungometraggi e cortometraggi e un misto di commedie e documentari.