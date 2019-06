Si è chiusa con la revoca del mandato una settimana di trattative fitte per la cessione del Rimini

Si è chiusa con la revoca del mandato al consulente finanziario di Faenza Giulio Mongardi e una nota ufficiale in cui il Rimini F. C. ha comunicato che “la società non è in vendita” una settimana di trattative fitte per la cessione delle quote di maggioranza del sodalizio biancorosso.

Ben tre gli incontri tra Giorgio Grassi ed il gruppo facente capo all’imprenditore modenese Gianpiero Samorì: lunedì, martedì e giovedì. Sul piatto inizialmente la proposta di acquisto del 60% delle quote, con Mongardi e soci che si sono poi dichiarati (venerdì pomeriggio via mail) pronti a rilevarne l’80% se non il 100%, tramite un fondo internazionale di americani, russi e cinesi. Gli interessi non sarebbero solo sul piano sportivo, ma anche legati a cultura e turismo.

Grassi ha detto no. Ora andrà in vacanza una settimana. Al rientro si scoprirà se la trattativa è definitivamente tramontata (come lascerebbe presumere la nota di sabato) o se ci saranno spiragli per sedersi nuovamente intorno a un tavolo.