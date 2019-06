Si divertivano a rubare nei negozi, denunciati tre minorenni in vacanza

In vacanza a Rimini si divertivano a rubare merce dai negozi. Una sorta di passatempo che è costato a quattro giovani turisti lombardi, tre minorenni e un maggiorenne, la denuncia per furto aggravato in concorso. I ragazzini sono stati pizzicati ieri da una volante della questura di Rimini mentre fuggivano da un’attività commerciale di viale Regina Elena dalla quale avevano appena rubato snack, bibite e dolciumi. Una volta bloccati, i quattro hanno ammesso il furto e consegnato parte della refurtiva nascosta all’interno di uno zainetto. L’altra, invece, l’avevano già consumata. Come ricostruito dai filmati delle telecamere di sicurezza del negozio, due ragazzini distraevano i commessi, mentre gli altri due afferravano la merce e la infilavano nello zaino. Nel corso della mattinata il quartetto era già entrato in azione in altri negozi.

Per uno di loro è scattata un’ulteriore denuncia per porto di armi ed oggetti atti ad offendere, in quanto è stato trovato in possesso di un coltello lungo 16 centimetri, immediatamente sequestrato dagli agenti.