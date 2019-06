Seconda di ritorno, per il San Marino Baseball c'è il Parmaclima

La seconda di ritorno porta in dote la sfida col Parmaclima e l’attuale classifica della Serie A1 racconta che si tratta di un vero e proprio spareggio per il secondo posto. Alle spalle della capolista Unipolsai Bologna, infatti, San Marino Baseball, Parma e Nettuno City sono appaiate (9 vinte e 5 perse), col bilancio dell’andata tra Titani e Ducali ugualmente in parità. Il 26 aprile scorso a Serravalle finì 4-3 al 10° per Albanese e compagni, mentre in Emilia, il giorno dopo, a festeggiare fu Parma (6-4).

Gara1 si giocherà domani, venerdì 21 giugno, al “Nino Cavalli” alle 21. Gara2 è in programma dopodomani, sabato 22, a San Marino alle 19.30.

PARMACLIMA, LE CIFRE. Il partente straniero del Parmaclima è stato sei volte su sette il califfo cubano Erly Casanova (1-1, 3.51 di pgl), al debutto all’andata a Serravalle dopo che nella prima partita di campionato era salito sul monte all’inizio Owen Ozanich (1-2, 3.86), sfortunato protagonista in Coppa dei Campioni e ora out. A supporto di Casanova ci sarà Marc-Andre Habeck, il pitcher ex Rouen Huskies che in questo 2019 nel campionato italiano ha fatto registrare una media pgl di 3.00 con una vinta, una persa e 22 strike-out in 15 inning lanciati.

Sul monte italiano è stato partente sei volte su sette Mattia Aldegheri (2-0, 6.66), mentre nell’ultimo turno contro Godo la pallina è stata affidata a una vecchia conoscenza sammarinese come “Obi”, Junior Oberto, che in campionato ne ha portate a casa due (2-0 il record, 5.25 la media punti guadagnati) con 18 strike-out in 24 riprese. Jolly tra le due partite Yomel Rivera (2-1, 3.65) e possibile spazio nella seconda anche per Schiavoni (tre inning lanciati) e Samuel Aldegheri, fratello di Mattia. In attacco il Parmaclima si affida alla mazza infuocata di un altro ex come Sebastiano Poma, secondo per media battuta in campionato con 439 e primo assoluto per punti battuti a casa (19), punti segnati (18) e media bombardieri (825). Eccellenti anche Scalera (382) e Paolini (361), con tutti gli altri in ogni caso pericolosi e dal buon rendimento: Sambucci (325), Koutsoyanopulos (302), Mirabal (298) e Desimoni (268).

IL PROGRAMMA DELLA SECONDA DI RITORNO

Venerdì 21 giugno

Parmaclima – San Marino Baseball (ore 21)

Sabato 22 giugno

San Marino Baseball – Parmaclima (19.30)

Sipro Nettuno Baseball City – Godo Baseball (16)

Sipro Nettuno Baseball City – Godo Baseball (20.30)

Rangers Redipuglia – Unipolsai Bologna (15.30)

Rangers Redipuglia – Unipolsai Bologna (20.30)

Riposa Autovia Castenaso

CLASSIFICA: Bologna (12-2), San Marino, Parma e Nettuno City (9-5), Redipuglia (4-8), Godo (3-11), Castenaso (2-12).

Loriano Zannoni