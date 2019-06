Sea Watch. In serata il flash mob di Casa Madiba in piazzale Boscovich

Un flash mob per chiedere l’immediata liberazione di Carola Rackete e sostenere l’equipaggio della Sea-Watch 3. Ad organizzarlo gli attivisti di Casa Madiba. L’appuntamento è questa sera alle 21 in piazzale Boscovich a Rimini. Alle 21.30 il via al presidio chiamato “mio fratello muore in mare”.

Carola Rackete è la la Capitana dell’imbarcazione Sea-Watch 3 che ha forzato il blocco della Guardia Costiera facendo sbarcare i migranti che aveva a bordo a Lampedusa. E’ stata arrestata per resistenza o violenza contro nave da guerra ed è ai domiciliari. Rischia una pena da 3 a 10 anni.