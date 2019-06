Scooterista sbanda in via Emilia, grave al Bufalini

Nel pomeriggio un giovane scooterista è stato portato all’Ospedale Bufalini di Cesena con codice di massima gravità per le conseguenze di un incidente avvenuto in via Emilia all’altezza del cavalcavia di San Martino in riparotta. Il giovane viaggiava in direzione Rimini-Santarcangelo e, per cause da accertare, ha perso il controllo del suo scooter sbandando contro il muretto al lato della carreggiata. Non risultano coinvolti altri veicoli. Sul posto, oltre al 118, la Polizia Stradale per i rilievi e la gestione del traffico.