Scontro tra auto a Coriano. Ferite due donne

Due donne ferite in uno scontro tra auto a Coriano. L’impatto è avvenuto ieri sera intorno alle 20.30 in via Monte Pirolo. Ad avere la peggio è stata una 61enne, trasportata all’ospedale Infermi con il codice di massima gravità. Per l’altra donna coinvolta, una 48enne, ferite di media entità. Anche lei è stata portata per accertamenti all’ospedale riminese. Sul posto sono intervenute due ambulanze ed un’auto medicalizzata. Dei rilievi si è occupata la polizia locale