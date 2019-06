Scende dal volo al Fellini e vola ai domiciliari

Durante i controlli di Polizia di Frontiera ieri gli agenti in servizio all’aeroporto Fellini hanno fermato un passeggero appena sceso dal volo proveniente da Mosca/Vnukovo. L’uomo, doppia nazionalità russa-italiana, doveva essere agli arresti domiciliari per lesioni personali commesse nel maggio del 2015 a Rimini a danno di personale del 118 e di forze dell’ordine, intervenute per calmare il suo stato d’agitazione. La sentenza era stata emessa dal giudice di pace di Rimini.

Dopo gli accertamenti dattiloscopici per verificare le generalità, visti i numerosi alias, al 37enne è stata notificata la misura che prevede 45 giorni di arresti domiciliari, ed è stato accompagnato nella residenza dichiarata.

L’individuazione del ricercato è stata possibile grazie all’utilizzo del sistema BCS – Border Control System, che permette di analizzare in tempo reale tutti le liste dei passeggeri in arrivo dai Paesi a rischio immigrazione clandestina ancor prima dell’atterraggio del volo e ad una verifica dei documenti di identità utilizzati dai passeggeri per entrare nello Spazio Schengen.