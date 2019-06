Sapori della solidarietà: Riviera Volley e RBR si sfidano ai fornelli

Dal parquet delle palestre ai fornelli in cucina. Le ragazze della b2 del Riviera Volley e i ragazzi di Rinascita Basket Rimini si trasformano in chef per i Sapori della Solidarietà, cena di beneficenza in programma il sei giugno alle 20 alla Trattoria La Marianna in viale Tiberio 19 a Rimini. Ad organizzarla Cittadinanza onlus. Il contributo minimo è di 30 euro (15 euro sotto i 14 anni). Quanto raccolto andrà a sostegno dei bambini disabili del centro Paolo’s Home di Kibera a Nairobi.

Per prenotazioni: 3348444077 – 342 5695222 – 0541 412091.

Il menù: