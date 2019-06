Rubicone In Volley, il bilancio di fine stagione del presidente Luigino Pieroni

A stagione agonistica 2018/2019 conclusa intervistiamo il Presidente del Rubicone In Volley, Luigino Pieroni, a cui chiediamo un giudizio finale sui Campionati delle sue squadre: partiamo dal settore femminile, nel quale in stretta collaborazione con il Volley Club Cesena si era creato ad inizio stagione un progetto di sinergia con un interscambio di Atlete per affrontare il campionato di Serie C; la mancata risposta alle attese di riuscire nell’intento di poter effettuare un torneo di contenimento e forse la giovane età del gruppo hanno fatto sì che la squadra abbia trovato nel cammino una sola vittoria e chiuso il torneo con un’inesorabile retrocessione.

“Malgrado questo, comunque, sono orgoglioso di questo gruppo, di queste ragazze, degli allenatori Stefano Fiori e Alessandro Belletti che comunque per tutto l’arco del campionato si sono impegnati mantenendo fede all’impegno preso. In questo settore per la prossima stagione contiamo di riprendere il titolo per la serie C e di rifare una formazione sulla falsa riga degli anni precedenti con ragazze di categoria per affrontare con impegno la serie C.

In campo maschile, dopo aver abbandonato al serie C, siamo ripartiti da zero con tutti i nostri ragazzi dalla Prima Divisione, nel quale seppur con alti e bassi siamo riusciti a raggiungere il secondo posto che ci ha permesso di poter partecipare al prossimo anno al campionato di serie D. Da elogiare in questo settore il gran lavoro del Ct Diego Matteucci e di Chicco Maccagni.

Per la Seconda Divisone femminile da citare la bella promozione grazie alla seconda posizione (dietro il Volley Cesena); siamo saliti in Prima Divisione con un gruppo di ragazze dai 15 ai 18 anni tutte del nostro vivaio grazie al lavoro attento dei Ct Raimondo Gobbi e di Claudio Guerrino.

Nei settori giovanili abbiamo partecipato con il settore Femminile con due formazioni under 16 al campionato federale FIPAV e al campionato RIV-Romagna In Volley; con l’Under 14 al campionato FIPAV e RIV; con l’Under 13 al campionato FIPAV e Under 12 RIV.

Per il settore Maschile, invece, gli Under 18 e Under Under 16 hanno partecipato ai campionati FIPAV, mentre gli Under 14 al campionato RIV. In questo contesto inseriamo anche i tre gruppi di minivolley femminile e un gruppo di minivolley maschile”.

Tutti questi campionati sono stati giocati al PalaSidermec di Gatteo, palestra di San Mauro Pascoli, e al Pala Marie Curie di Savignano sul Rubicone.

Quali le altre attività della Rubicone In Volley?

“È partito il Summer Camp, che durerà sino al 28 giugno, una sorta di promozione dedicata allo sport del volley mirata ai ragazzi dai 6 ai 10 anni. Attualmente sono circa 50 tra ragazzi e ragazze seguiti dai nostri istruttori. Inoltre abbiamo aderito al progetto del Comune di San Mauro Pascoli “San Mauro Sanus Vitae” sport salute, alimentazione nei parchi, dove sino al 31 luglio saremo impegnati a far conoscere e provare il Volley nei seguenti giorni: il lunedì e venerdì (al Parco Giovagnoli) pallavolo da 6 a 10 anni; il martedì (Parco Villagrappa) pallavolo ragazzi e il giovedì (Parco Villagrappa) pallavolo amatoriale!”

Quanti ragazzi/e avete coinvolto con i vostri progetti?

“Circa 250 i ragazzi coinvolti nei nostri progetti e questo è un vanto per il nostro gruppo societario”.