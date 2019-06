Ruba portafogli in hotel e lascia sul posto la fidanzata

Sabato pomeriggio un equipaggio della Polizia è intervenuto nel piazzale antistante la Stazione Ferroviaria di Viserba, dove il titolare di un hotel aveva fermato una donna a suo dire implicata in un furto di un portafogli della madre. L’albergatore ha raccontato che poco prima la coppia era arrivata nel suo albergo e che la ragazza gli aveva chiesto una stanza doppia.

Mentre l’uomo verificava la disponibilità, aveva sentito le urla della madre che accusava il ragazzo di essersi impossessato del suo portafogli lasciato all’interno dell’auto. L’albergatore ha subito inseguito il giovane che, stringendo in mano il portafogli, è fuggito facendo perdere le sue tracce. La ragazza, in lacrime, ha detto di non sapersi spiegare il motivo di un simile gesto del suo fidanzato, e lo ha chiamato al cellulare urlandogli di assumersi le proprie responsabilità. A questo punto il giovane è tornato sul posto per restituire il portafogli che, comunque, risultava mancante di alcune decine di euro. Il giovane, cittadino tunisino di anni 35, è stato tratto in arresto per furto in attesa del rito direttissimo di lunedì mattina mentre la ragazza è risultata estranea ai fatti.