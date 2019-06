Ripulito l'ex impianto sportivo al parco Marecchia

E’ stata ripulita e transennata l’area dell’ex impianto sportivo del parco Marecchia di Rimini da tempo inutilizzato. L’intervento, su sollecitazione dell’Amministrazione Comunale, è stato eseguito da Hera. Lo scorso febbraio lo stato dell’impianto campo era stato oggetto anche di un’interrogazione in Consiglio Comunale del consigliere Grotti della Lega. Su terreno e gestione, non di competenza del Comune, non ci sono comunque al momento progetti.