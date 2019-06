"Rimini porto sicuro": Zoccarato interroga, la Lisi replica

La manifestazione ‘Rimini Porto Sicuro’, svoltasi lo scorso 20 giugno in occasione della Giornata Internazionale del Rifugiato, è stata al centro di un’interrogazione del consigliere comunale della Lega Matteo Zoccarato che ieri sera in consiglio comunale ha descritto quello di P.le Boscovich come “un evento prettamente politico che ha letteralmente mortificato la figura e il valore del rifugiato, in nome e per conto della smania di visibilità dell’Amministrazione Gnassi che oltretutto si è fregiata, rispetto ai contenuti del decreto sicurezza, dell’iniziativa di disobbedienza civile. Per non parlare del fatto che alla manifestazione hanno partecipato artisti che devono la propria fama alle prese di posizione di natura politica piuttosto che al loro contributo in ambito artistico.”

“Vorrei ricordare al Sindaco Gnassi” – aggiunge Zoccarato – “che la stragrande maggioranza dei richiedenti asilo sbarcati sulle nostre coste, si sono rivelati a tutti gli effetti migranti economici”. “Il Comune di Rimini ha conferito alla manifestazione la formula del patrocinio oneroso, finanziando gli organizzatori con circa 30mila euro. Ma quella del 20 giugno non è stata una commemorazione istituzionale. É stato il festival degli scafisti, dei morti in mare e dei centri sociali. Il tutto, ahimè, a carico della collettività riminese”

A rispondere è stato il vicesindaco con delega ai servizi sociali Gloria Lisi. “Sulla distinzione tra migranti economici e non, quando le persone sono sottoposte a torture non possiamo fare finta di non vedere e di non sapere che avvengano. Poi la discriminante la farà lei la sera con la sua coscienza”. “Non penso che siano discorsi politici ma semplicemente discorsi che riconoscono l’umanità della persona che quando è in mare va comunque salvata, visto quello che sta succedendo. Penso che un domani tutti noi risponderemo di quello che sta avvenendo sia con la nostra coscienza sia con le azioni che abbiamo potuto metterein campo”.

Sul merito della manifestazione, la Lisi ricorda che la Giornata del Rifugiato si è sempre celebrata, ben prima del suo ingresso nell’Amministrazione. Il comune organizzatore insieme all’associazione di volontariato Arcobaleno e ai due enti Sprar, Consorzio Mosaico e associazione Papa Giovanni”. “Rimini porto sicuro” è il nome del progetto Sprar a Rimini, progetto che fa capo al Ministero dell’Interno che compariva, ha ricordato la Lisi, nello stesso manifesto dell’evento. “Le band hanno risposto a una chiamata alle arti arti”.

Il vicesindaco, ricordando la partecipazione più ampia rispetto alle precedenti manifestazioni che si tenevano generalmente in piazza Cavour, ha specificato poi i costi a carico dell’Amministrazione: 29.890 euro per palco, luci, service e transenne antipanico, 2.900 euro di security e servizio d’ordine, 1.400 euro di Siae.

Zoccarato si è dichiarato insoddisfatto richiedendo risposta scritta, ipotizzando anche un possibile approdo della quesione in Commissione Controllo e Garanzia.