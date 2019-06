Rimini FC. Ci sono un riminese, altri due italiani e un messicano...

Ci sono un riminese, altri due italiani e un messicano. Sembra l’inizio di una barzelletta e rischia di diventarlo. Anzi, ora che di mezzo ci sarebbero anche i sudamericani potremmo parlare di telenovela (che si distingue dalla soap opera perché almeno prima o poi finisce).

Il riminese è ovviamente Alfredo Rota, uscito allo scoperto, e per questo “bacchettato” dal presidente del Rimini FC, Giorgio Grassi. Perché le trattative si fanno in silenzio. Ma allora perché solo pochi giorni dopo annunciare l’interesse di un gruppo messicano che vorrebbe investire in maniera massiccia nel calcio italiano partendo da Rimini? A parte che forse come presupposto sarebbe meglio trovare qualcuno intenzionato ad investire ingenti capitali nella società biancorossa come punto di arrivo e non di partenza. Perché il Rimini non sarà la Juventus ma ha la sua storia ultracentenaria e noi riminesi (mi ci metto anch’io, ovviamente) ci teniamo venga rispettata.

Gli altri due italiani cui si faceva cenno all’inizio sono il gruppo che fa capo all’avvocato modenese Gianpiero Samorì, con il quale ci sono stati già diversi incontri prima di una brusca frenata, ed un gruppo che è ancora in attesa di essere convocato per conoscere il presidente del Rimini e formulargli la sua proposta.

In questa trama che anziché districarsi diventa sempre più complessa il Rimini fa la figura della ballerina di Siviglia, che tutti vogliono ma nessuno si piglia. Che, cambiando punto d’osservazione, potrebbe diventare: tutti la vorrebbero ma nessuno la vende. Perché bisogna capire se dare più peso al comunicato dell’8 giugno scorso in cui veniva annunciato che “la società non è in vendita” o alle dichiarazioni rilasciate da Grassi al “Resto del Carlino” solo un paio di giorni fa in cui invece pare che la società sia in vendita eccome.

La scelta, è chiaro, spetta solo al proprietario. Ma forse, dopo tutto questo vociare, sarebbe il caso di decidere: o si ha intenzione di vendere o si leva il cartello “vendesi” e si porta avanti il progetto Rimini Calcio con convinzione, magari evitando dichiarazioni che facciano apparire la società biancorossa (a quanto pare tanto ambita) un peso più che una risorsa.

Intanto oggi è il giorno dei messicani. Chissà se in quel di Coriano sarà avvistato qualche sombrero…