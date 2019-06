Rimini "accogliente", Riccione "di tendenza". Ma le previsioni estive preoccupano

Da un lato la concorrenza sempre più agguerrita con il rilancio di Egitto, Turchia, Grecia e Spagna. Dall’altro i budget delle famiglie, sempre alla ricerca di offerte, che si riducono. Due elementi che destano preoccupazione tra gli operatori turistici. Lo spiega un articolo del Sole 24 Ore nel quale vengono riportati i risultati dell’indagine previsionale di Jfc su un campione di 7mila operatori. Quello che emerge è anche un aumento dei prezzi che negli alberghi delle località balneari del centro-nord si aggira sul 2,2%. Non sufficiente però, secondo gli esperti, per compensare il calo di quote di clientela. In uno scenario a tinte fosche, la provincia riminese spicca però con alcune località. Rimini vince come destinazione più accogliente ed ospitale e Riccione come “più di tendenza”. La Perla Verde è anche in vetta alle località più comunicate e viste in Tv seguita proprio da Rimini. Nell’indagine di Jfc nessuna realtà romagnola finisce però tra le migliori in termini di fatturato.