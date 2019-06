Riccione torna a giocare Serie C. Acquisito il titolo del Volley Team Bologna

Era nell’aria da tempo, oggi è arrivata l’ufficialità. Il Gruppo Helyos Riccione Volley disputerà il prossimo anno il campionato di serie C Femminile. La società ha acquistato il titolo del Volley Team Bologna, pertanto, potrà partecipare al torneo regionale.

Visti anche i buoni risultati della prima squadra che ha appena concluso il Campionato di Serie D lo staff dirigenziale della Riccione Volley ha valutato che per la crescita delle ragazze che si stanno formando, è opportuno impegnare la prima squadra in una categoria regionale superiore, anche con l’inserimento di atlete attualmente in prestito e con la valorizzazione del settore giovanile.

Due anni dopo la rinuncia alla massima serie del campionato regionale dell’Emilia Romagna, Riccione Volley ritorna in serie C, a breve verrà presentato il nuovo staff tecnico e il roster 2019/2020.

Lorenzo Paglierani

Addetto Stampa Riccione Volley