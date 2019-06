Protezione civile. In arrivo 150mila euro per il Centro di Santarcangelo

Al via il Piano triennale della Regione per nuove e più sicure sedi della Protezione Civile. Fino al 2021 saranno investiti 3 milioni 300 mila euro per 26 interventi in tutte le province.

Nel riminese arriveranno 150 mila euro a Santarcangelo per il potenziamento del Centro operativo intercomunale e l’acquisto di nuove dotazioni strumentali e tecnologiche, l’acquisto di due automezzi e dei dispositivi di protezione individuale.