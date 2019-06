Preliminari UEFA Champions League, ecco le avversarie del Tre Penne

Questa mattina si è tenuto a Nyon (SVI) alla sede della UEFA, il sorteggio del primo turno preliminare della prossima edizione della UEFA Champions League alla quale parteciperà anche il Tre Penne, grazie alla vittoria del Campionato Sammarinese.

Il turno si compone di quattro squadre, le ultime del ranking UEFA, che giocheranno un mini-torneo composto da due semifinali e una finale per decretare chi avanzerà nella competizione. Le società che verranno eliminate andranno a disputare il secondo turno in UEFA Europa League.

Quest’anno le partite si svolgeranno in Kosovo, tutte al Fadil Vokrri Stadium (Pristina). Il Tre Penne giocherà contro il Santa Coloma, campioni in carica del campionato andorrano, il 25 giugno. Lo stesso giorno si terrà anche la seconda semifinale, che vede contrapporsi Feronikeli e Lincoln Red Imps. La finale si giocherà venerdì 28 giugno tra le vincenti delle due semifinali.

Di seguito il tabellone completo.

Semifinali:

SP Tre Penne (RSM) vs FC Santa Coloma (AND)

FK Feronikeli (KOS) vs Lincoln Red Imps FC (GIB)

Finale:

Vincente semifinale 1 vs Vincente semfinale 2

Ufficio stampa SP Tre Penne

Matteo Pascucci