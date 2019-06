Post anti-Salvini, il sindaco di San Mauro nella bufera: era una battuta, dice

Il sindaco di San Mauro Pascoli, Luciana Garbuglia, finisce nella bufera per un commento sotto un post su Facebook. La prima cittadina del Rubicone è stata oggetto di un intervento – sempre affidato al social network – da parte del ministro dell’Interno, Matteo Salvini in cui il vicepremier scrive “mi definisce ‘ladro razzista’, complimenti alla signora, che fa l’insegnante…“. La Garbuglia però cerca di minimizzare. “Chiedo scusa – dice all’Ansa – se ho urtato la sensibilità del ministro. Lui ne fa tante di battute, a volte possono scappare anche a un sindaco di periferia“. Quella comparsa online, spiega, “era una battuta sotto questa nota che ho letto su Facebook e che diceva si è passati dall’antiberlusconismo all’antisalvinismo: mi è venuto spontaneo dire siamo passati anche da un puttaniere ad un ladro razzista. Non è che fosse riferito esplicitamente a lui, era riferito in generale ad un clima che c’è nel Paese. Comunque se il ministro si è sentito offeso chiedo scusa: era una battuta“.

La questione però non sembra archiviata. “Un’affermazione gravissima, resa ancora più grave dal fatto che a pronunciarla è stato un Sindaco della Repubblica”, attacca il Segretario della Lega Romagna, On. Jacopo Morrone. “Mai mi sarei aspettato – prosegue – che il Sindaco Garbuglia potesse offendere due figure istituzionali di questo Paese, il Ministro dell’Interno Matteo Salvini e l’europarlamentare Silvio Berlusconi. Suggerisco al consiglio comunale di San Mauro di prendere le distanze dal ‘suo’ Sindaco perché è chiaro che la Garbuglia è offuscata dall’odio nei confronti dell’avversario politico dimenticandosi che non parla a titolo personale ma nella veste di primo cittadino.” Morrone anticipa che segnalerà “il post diffamatorio agli organi competenti. Non possiamo tollerare simili affermazioni, tanto più che a rendersene protagonista è un Sindaco romagnolo”.