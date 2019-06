Polizia Locale e Ispettorato negli alberghi: uno era diventato "familiare"

A seguito di alcune segnalazioni arrivate dal Dipartimento Risorse del comune di Rimini, nell’ambito del controllo dell’evasione delle imposte per i tributi locali da parte di pubblici esercizi, oggi la Polizia Locale ha predisposto per l’estate 2019 specifici controlli nelle strutture ricettive insieme all’Ispettorato del lavoro.

L’azione congiunta si concentrerà in particolare sul contrasto al lavoro nero e sul rispetto che l’attività ricettiva avvenga nel rispetto delle norme sanitarie, edilizie e antincendio, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e della normativa regionale che regola la gestione e disciplina delle strutture ricettive.

Nel controllo effettuato oggi è risultato che una di queste strutture ricettive, nonostante fosse priva di clienti ufficiali, ospitasse al suo interno sia dei dipendenti che dei loro familiari, per i quali non era stata fatta la comunicazione alla questura in violazione alle normative sia del Tulps che della legge regionale. Dai controlli sono poi emerse difformità tra le planimetrie catastali e lo stato di fatto, che saranno verificate nel dettaglio nei prossimi giorni per il proseguo di competenza dalla squadra edilizia della Polizia locale riminese specializzata in questo tipo di violazioni.