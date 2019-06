Perticara Calcio 1932, tra conferme (tante) e il primo arrivo: Mario Cesario

Tante le conferme in casa Perticara Calcio 1932, a iniziare dallo staff tecnico e sanitario: mister MARCO OSTOLANI, votato a “Calcio d’Estate” dalle società miglior allenatore del girone P di Seconda Categoria, LUCA CASANOVA preparatore atletico, MASSIMO FRANCESCHETTI preparatore dei portieri e ROBERTO BELLI fisioterapista.

Il reparto difensivo che si è distinto nella passata stagione come miglior difesa (solo 19 le reti subite) vedrà ancora tra i pali il giovane BALDUCCI, i centrali FRANCESCHETTI e RINALDI, i perticaresi doc BIORDI e VALDIFIORI, vere scoperte di questa annata appena trascorsa. Unico dubbio capitan RUSCELLI, confermatissimo dalla società, che però, per motivi personali potrebbe decidere di lasciare.

Confermato in blocco il centrocampo, fiore all’occhiello della squadra. Completo sotto ogni aspetto: dal lavoro sporco e visione di gioco di BARTOLETTI alle geometrie di MANENTI ,eletto miglior centrocampista del girone, dalla competenza e agonismo di CROCIANI alla duttilità tattica di AVERARDI e CEDRINI oltre alla loro abilità nelle realizzazioni, tutti in gol: 18 le reti realizzate tanto da risultare, anche grazie a loro, il secondo miglior attacco alla fine del campionato.

Fra gli attaccanti conferme per il bomber ROSSI: 12 gol nonostante i guai muscolari nell’ultima parte di campionato, STOPPA che si è caricato sulle spalle il peso di tutto il reparto a causa delle tante defezioni, DALL’ARA altro perticarese doc (indimenticabile il suo gol che ha dato i tre punti subentrando ad un compagno a cinque minuti dalla fine nella partita Perticara-Soglianese). Rientra PARA, costretto per un grave infortunio a stare lontano dal campo per tutta la stagione.

Dopo il giusto spazio dato alle conferme che rappresenteranno l’intelaiatura già collaudata nel suo complesso per la prossima stagione, ecco i nuovi arrivi, tutti rinforzi mirati a completamento dei vari reparti. Proviene dalla Sampierana, con cui ha disputato l’ultimo campionato MARIO CESARIO, che ha già indossato la maglia del Perticara nell’annata 2017-2018. Classe 1996, con esperienze importanti, dalla Berretti del Santarcangelo all’Eccellenza e Promozione con la Sampierana. Dotato di buona tecnica e forte personalità sarà insieme a Balducci il valore aggiunto a difesa della porta.