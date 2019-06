Ora la promozione in Eccellenza del Tropical Coriano è ufficiale. Ecco i primi tre acquisti

Data da subito per “certa”, da oggi (dopo la salita in quarta serie del Progresso) è ufficiale la promozione in Eccellenza del Tropical Coriano.

La società del presidente Tiziano Marzi è già al lavoro per allestire una compagine competitiva. Si è partiti dalle conferme, che riguardano gran parte della rosa. Unici partenti: Alijahej, Borghini, Filippi, Filippucci e Vucaj, oltre a Dolcini e Babboni che rientrano (per il momento) alla base per fine prestito.

Il primo acquisto è stato un colpo gobbo: bomber Adrian Dumitru, attaccante classe 1994. Ufficializzati poi Mattia Giardi, centrocampista classe 1991, e Diego Perazzini, esterno classe 1999.